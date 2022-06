Moradia dos sonhos: discreta e moderna!

Depois da mesa de jantar começa a cozinha. A conexão entre os ambientes se dá principalmente pelo piso contínuo em todo o piso térreo. Para contrastar com o piso mais escuro, o mobiliário da cozinha é dominado pelo branco. O destaque da decoração desse ambiente é a parede em vermelho, perfeita escolha para uma cozinha. Aqui, o mobiliário é descontraído, prático e moderno. Sem encher a cozinha, foi feita uma bancada central com o fogão. Na parede vermelham mais uma bancada com a pia. E uma mesa para as refeições cotidianas. Aqui, menos é mais, inclusive no bolso. Esse tipo de solução pode ser encontrada com maior facilidade e modulada de acordo com as necessidades do projeto.