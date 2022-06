Papéis de parede lindos para banheiros

Os papéis de parede tem a capacidade de transformar a aparência da casa em algo de novo de forma acessível e prática. Prática porque não leva muito tempo e não faz sujeira, como acontece quando se pinta o local ou se aplica gesso e etc. Após alguns anos inovando, com a nova tecnologia, os papéis de parede ficam cada vez mais específicos e destinados a necessidade humana de decorar o espaço e de forma fácil.

Confeccionados em vinil, com a possibilidade de serem lavados, revestidos e emborrachados, texturizados, adamascados, florais: há uma infinidade de tipos para papéis de parede e certamente alguma dessas opções pode se enquadrar perfeitamente dentro do que você espera no seu projeto de decoração.

Em relação ao local a se decorar, o banheiro é o escolhido do momento. Quando se coloca um papel de parede em um ambiente muito úmido, assume-se o risco de que ele possa descolar, sujar, molhar, apareça algum bolor ou que ele tenha uma curta durabilidade. Por esta questão, observar a qualidade do material é relevante e não pode ser esquecido no momento da escolha. Além disso, é totalmente necessário fazer a limpeza e manutenção da vida útil de maneira adequada e frequente.