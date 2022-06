Chalé de família nas montanhas

Não é a toa que essa propriedade realmente não passa despercebida! O seu formato e design convidativo ficou perfeito com as grandes montanhas de fundo. O elemento rústico é o que mais torna este chalé um lugar verdadeiramente especial. A mistura do pequeno muro de pedras com a madeira foi uma escolha perfeita e bem típica das propriedades da região. As flores na varanda é outra característica muito encontrada nessas casas montanhosas. Um cenário perfeito para se aproveitar todas as estações do ano. Todo o design dessa propriedade foi desenvolvido a partir da localização do terreno, fazendo com que os interiores ganhassem uma visão panorâmica dos alpes.