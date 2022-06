10 aparadores para salas de jantar

A inspiração e o conceito principal do projeto foi criar um espaço de convivência agradável para a família. O estilo do lar é contemporâneo, com linhas retas, limpas, e ambientes sem excesso de mobiliário, para não comprometer a circulação no dia a dia. O aparador azul é um exemplo desse preceito. A primeira ideia para compor esse espaço de convivência agradável foi quebrar parte da parede da cozinha para fazer uma cozinha americana, o que possibilitou a integração deste ambiente com a área social do apartamento (living, sala de jantar e a varanda gourmet), além de melhorar consideravelmente a iluminação da cozinha, que era feita apenas por uma janela na face Sul.