Decoração para quartos de casal

Neste quarto de casal no qual se destacam os tons neutros, como branco e camurça, e diferentes madeiras, o elemento inovador está no painel de freijó lavado com uma porta de correr que dá acesso ao banheiro da suíte. Também a cabeceira da cama entra neste jogo de esconde-esconde, ocultando a escrivaninha que fica atrás dela. Já as portas espelhadas do armário tem o mesmo propósito de ocultar roupas e acessórios, mas igualmente de dar profundidade ao espaço. As luminárias pendentes brancas, por sua vez, têm desenho delicado que se harmoniza com as almofadas em preto e branco com estampa gráfica. O resultado é um ambiente suave, clean e muito moderno.