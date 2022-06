Modelos lindos de quartos de casal

Com intuito de criar um ambiente amistoso e agradável, o projeto do escritório Espaço do Traço Arquitetura usa e abusa de cores neutras, mas que são levemente quentes ao mesmo tempo. Os matizes trazem um clima de conforto e as texturas contribuem contornando a história. Na cabeceira, o mural de espelhos dá brilho e ritmo ao cômodo. Além disso, ele é responsável por alongar e expandir a impressão que temos do tamanho do quarto.