Casa tradicional ganha nova vida

Finalmente, você conhecerá o quarto principal da casa. Decorado completamente com cores suaves com exceção da varanda, onde o verde brilhante rouba todas as atenções o quarto também recebeu um efeito minimalista, mas dessa vez com um toque de ousadia.

A enorme porta de vidro torna esse ambiente um espaço rico em luz o que proporciona uma sensação agradável o dia todo.