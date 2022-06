Como criar um canteiro de plantas em casa

Sol, flores e decoração. Se tem algo que faz uma ótima soma no verão, são esses três elementos. Com a presença do verão e, principalmente do horário de verão, é possível apostar em soluções que trazem muito mais vida na decoração do nosso lar. E quando falamos em vida, um ótimo exemplo são as plantas. Fáceis de cuidar, as plantas sempre são bem-vindas em qualquer ambiente da casa. Seja com a criação de um grande jardim, um pequeno canteiro com flores ou cuidadas em vasos distribuídos pelo lar.

Embora muita gente se declare fã de plantas e flores, sabendo que seria adorável tê-las por perto em casa, existem ainda uma série de dúvidas que bloqueiam o início de criação de um pequeno espaço que deixem as flores e plantas trazerem todo o seu encanto para o lar. Quem tem plantas em casa, sabe que depois de começar a transformação nos ambientes é incrível, embelezando com delicadeza o nosso lar.

Para ajudar você a ter, enfim, a companhia de pequenas ou grande plantinhas, sejam elas floridas, hortaliças ou de outras espécies que irão se adequar perfeitamente em sua decoração, trouxemos algumas sugestões de como você poderá iniciar este novo espacinho no seu lar. São ideias que, juntas com as imagens de projetos maravilhosos, deixarão uma certeza ainda maior do quanto é delicioso e terapêutico cuidar de plantas no lar.

Ao final do artigo, você terá respostas para muitas curiosidades sobre como você poderá manter o seu jardim ou canteiro sempre bem cuidado, para que as boas visitas de borboletas e passarinhos sejam recebidas para tornar o seu lar um lugar ainda mais especial.

Uma primeira observação deve ser feita quanto ao clima predominante em sua região. Se for um clima mais ameno, mesmo em pleno verão, converse com um profissional de jardinagem ou paisagismo para encontrar as melhores soluções. Caso a predominância seja um clima tão quente quanto ao que estamos acostumados na tropicalidade de nosso país, encontre plantas que se adaptem mais facilmente a temperatura local. Lembre-se também de escolher plantas que tenham uma necessidade de cuidado de acordo com o seu tempo livre. Plantas que demandam mais atenção devem ser evitadas caso você costume passar longos períodos longe de casa. Uma boa solução, neste caso, é escolher um cacto que está na moda e ficará muito bem no seu lar.

Para outras soluções, soga conosco neste artigo e aproveite as dicas e sugestões para incrementar o seu lar com a presença maravilhosa das plantas.

Aproveite e inspire-se!