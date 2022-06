Cabeceira: a peça que transforma a cama!

Incrementar faz toda a diferença. Imagine só o que seria do bolo sem as cerejas atiçando a vontade ao mesmo tempo em que embeleza. Ou ainda, como seria sem graça os travesseiros não tivessem fronhas – além, de deixarem a cama mais bonita, as fronhas são importantes para a higiene. Enfim. Um toque, detalhes a mais que transformam qualquer lugar. E já que estamos falando de camas, vamos além dos lençóis que têm moradia curta sobre nossos colchões para falarmos de algo que se fixa e faz muita diferença quando bem escolhida: as cabeceiras da cama.

Utilizadas em conjunto com as camas box, as cabeceiras são peças que somam-se ao fundo da cama, acopladas à parede para compor ainda melhor um estilo no ambiente. Excelentes peças para dar mais versatilidade ao espaço, as cabeceiras podem ser encontradas em muitos tamanhos, formas, composições e podem até ser feita por você mesmo com as famosas técnicas de faça você mesmo .

Se você ainda não comprou a cabeceira da sua cama e está pensando nisto, além de ter chegado ao artigo certo para ajudar na escolha, poderá também atentar-se a algumas informações importantes. As cabeceiras, assim como as camas, têm tamanhos variados e podem ter algumas funcionalidades a mais, como quando vendidas com suportes para luminárias ou criados-mudos acoplados em sua estrutura. Para comprar a cabeceira com o tamanho certo, atente-se às medidas da largura e o modelo de sua cama: camas box solteiro têm medias de 0,88 x 1,88 m.; Cama box casal medem 1,38 x 1,88 m.; As camas box Queen têm 1,58 x 1,98 m, enquanto camas box king medem 1,93 x 2,03 m. Você pode optar por peças maiores que a sua cama, se assim tiver desenhado um projeto específico para isto, mas, jamais deverá ter uma cabeceira menor do que a largura do móvel.

Materiais, elementos decorativos, tecidos e cores poderão ser de acordo com as suas preferências, no entanto, lembre-se sempre de duas regras básicas para ter uma decoração perfeita: tenha bom senso e equilíbrio principalmente no uso de estampas e texturas e conte sempre com a consultoria de um profissional de decoração. Eles certamente terão a melhor direção para que o seu quarto fique ainda mais perfeito.

Agora que já demos alguns toque iniciais, é hora de partir para entrar conosco em alguns quartos maravilhosos e compostos com lindos modelos de cabeceira para que o seu descanso além de revigorante, seja inspirador. Aproveite!