O segrego da arrumação

É impressionante a quantidade de coisas que a gente deixa largada no espaço, acumulando e escondendo a decoração que deu tanto trabalho para criar. Assuma a sua parte no problema, convoque os outros membros da casa e saiam dando aquela clareada no ambiente. Só pare quando puder vir seus móveis reluzindo e todos os detalhes da decoração feita com tanto esmero. Com as coisas intrusas nas mãos, leve cada uma delas ao lugar a onde pertence: ao quarto, à cozinha, à área de serviço ou diretamente à lata do lixo. Você vai vei que até respirar vai ser melhor!