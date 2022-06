Como posso decorar o meu sótão?

Decorar um sótão pode ser difícil, especialmente se o espaço for pequeno ou tiver diferentes níveis. Mas nada de desânimo, porque há uma forma de decorar bem o sótão, mesmo que você esteja com orçamento apertado, afinal ter um ambiente pequeno e piso não plano, não é problema! O sótão fica no último andar da casa e é caracterizado pelo teto inclinado, ou seja, desníveis do telhado. No Brasil ainda é um espaço pouco valorizado, pois geralmente utilizado como depósito ou simplesmente, às vezes, não existente na casa.

No entanto, por exemplo, Estados Unidos e alguns países europeus, por conta do peso da neve, os telhados são feitos com grandes inclinações e para um melhor aproveitamento interno – comum durante a construção valorizar o sótão, assim ganham as mais variadas funções: salas, quartos, cozinhas, banheiros ou salão de jogos. O sótão é um ambiente para família se divertir ou alugar – ele sempre será um espaço diferenciado na sua propriedade.

Você pode estudar bem o espaço e não sobrecarregá-lo, além de dar ao espaço quantidade de luz adequada, pois são três itens importantes para a decoração do seu sótão. Um sótão bem planejado pode se transformar num ambiente especial da casa, tirar partido do teto inclinado pode ser um atrativo a mais, deixando-o ainda charmoso e, assim você terá um lindo e aconchegante cantinho na sua casa. Inspirem-se com estas ideias!