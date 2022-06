Uma casa de hóspedes nas montanhas

No interior, o único espaço aberto congratula-se com as várias divisões da casa. Móveis de cozinha, lareira e armários circundantes mantém a mesma modulação e são distribuídos de uma maneira organizada favorecendo a estética. Estamos no espaço onde se dividem a sala, cozinha e a pequena sala de jantar. A partir daí você entra no banheiro e o quarto nós mostraremos abaixo.