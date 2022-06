10 salas lindas para sonhar

Modelos de salas podem seguir diversas formas de décor através de disposição de elementos, do mobiliário, das cores e de texturas. A sala de estar, sendo um lugar onde se recebe visitas e se passa boa parte do tempo de lazer (e em muitos casos trabalho, como leitura e etc… ), é essencial que seja decorada de forma que seja agradável e prática aos moradores do lar.

Preencher seu lar com grafismos e cores é um caminho para trazer vida e alegria ao seu lar de forma efetiva e decorativa. Assim como a natureza tem suas estações e nossas vidas passam por ciclos, a casa também precisa de renovação entre tempos. Não se precisa de demolir tudo e começar do princípio. Um começo para essa mudança é buscar alguns recursos que sejam eficientes na arte de transformar a decoração. Grafismos, estampas e cores podem ser uma solução prática e muito transformadora quando o assunto é mudar a cara de um lar. As estampas florais fazem nossa alegria decorativa. Além de serem charmosas e modernas, valorizam a arquitetura da casa, seja qual for o tamanho.

As flores preenchem paredes, almofadas, tapetes e quadros. Trazem um toque natural que a vida urbana e cotidiana precisa. Veja algumas de nossas sugestões para se inspirar!