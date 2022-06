Enfrentando o frio com truques de design!

O início do inverno ocorre oficialmente no dia 21 de junho, porém com um outono tão gelado é bom saber algumas dicas de como amenizar o frio em casa, não é mesmo? Ao final do mês de março o verão dá lugar ao outono, que é a passagem de baixo impacto entre as temperaturas mais quentes e frias do ano. Além dos cobertores e do lacre de entradas de vento na residência, é importante equipar o lar contra as fortes rajadas de vento e o frio intenso que surgem em determinadas regiões de nosso país com maior imponência e rigidez.

No verão e na primavera, é comum deixar as janelas bem abertas e diminuir a utilização de cobertores, cortinas e tapetes, porém, no outono e inverno a maioria das residências ficam totalmente fechadas, dificultando a entrada e circulação do ar estridente que caracterizam estas estações. Preparar-se para mudanças deste gênero é uma necessidade que devemos considerar para nos proteger da sensação de frio e desconforto decorrentes da mudança brusca da temperatura ambiente.

É sempre muito prazeroso poder ficar em casa assistindo um bom filme debaixo das cobertas naqueles dias de extremo frio. Por conta disso, hoje você irá conhecer algumas dicas de como deixar aqueles cômodos gelados da sua casa mais quentinhos e aconchegantes. Pequenos truques podem ser feitos em cada um dos ambientes e assim, os tornando não só mais quentes, mas também com uma decoração mais charmosa. Confira!