Como separar ambientes?

As principais diferenças são através do piso e da iluminação, pois quanto você altera o piso, muda pelo menos 50% da paisagem do espaço. Para tanto não é preciso investir numa reforma. Separar ambientes da casa que ficam em uma mesma área pode ser uma tarefa fácil e sem quebra-quebra. Um dos desafios do design de interiores não é separar e sim setorizar um espaço amplo, único. Isso significa marcar visualmente os espaços com diferentes funções, mas sem erguer uma parede entre eles.