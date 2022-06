8 refúgios no campo para fugir do carnaval

Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro… Bem, se esta é a condição ideal para que você se sinta feliz, teríamos um problema, já que o carnaval está longe de ser um período de frio no Brasil. Agora, se você já se satisfaz em ter um bom lugar para ler um bom livro, este artigo será perfeito para estimular a sua vontade de partir dos blocos e foliões que invadem as ruas no período mais festivo do país.

Se as filas que você gosta são apenas das formigas em busca frutos, os seus sons preferidos são das abelhas passeando pelas flores que dançam apenas ao som do vento, bem, talvez a sua melhor escolha seja mesmo se afastar do carnaval. Embora tenha espaço sempre reservado no calendário e não seja uma data fácil da qual fugir, é possível ao menos esquecer do reboliço que muda quase completamente o ambiente das cidades em que vivemos. Em qualquer lugar da cidade onde você more, especialmente se for uma cidade de tradição carnavalesca, será possível ouvir os gritos agudos da cuíca alternando-se entre as batidas ritmadas que quase marcam um ponto visível pelas ruas onde passa. Para fugir disso, uma alternativa eficaz e muito prazerosa é traçar uma rota que se afaste dos trajetos alegóricos de sua cidade.

Quem ama o silêncio e a tranquilidade sabe a diferença que faz passar alguns dias – se não, morar – no campo. Completamente oposto ao barulho que simboliza os festejos carnavalescos, ficar no campo é aproveitar dias inteiros pós-quarta-feira de cinzas – com o benefício de não se fadigar com o passar das horas.

Por isso, se você até gosta do carnaval, mas prefere uma casinha no campo, em meio ao balanço das árvores e com nota 10 na harmonia com a natureza, estas sugestões serão perfeitas para ajudar com as suas escolhas para a viagem oposta ao que fazem a maioria dos brasileiros. São casas maravilhosas em meio ao campo, que seguramente são rotas menos procuradas no período de folia, proporcionando um mini período sabático para aumentar suas energias e recarregar a paz.

Aproveite as ideias, inspire-se e aproveite o enredo pacífico da natureza em meio ao compasso tranquilo que só o campo traz!