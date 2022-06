Espelhos perfeitos para banheiros

O espelho é um objeto de papel essencial no banheiro ou no lavabo. Algumas vezes, banheiros são deixados em segundo plano quando a decoração do lar está acontecendo. No entanto, existem alguns cuidados e detalhes que podem torná-los mais práticos, funcionais, bonitos e com aparência maior.

Apesar de ser um lugar do lar onde se passa boa parte tempo e de extrema utilidade, raramente o banheiro é definido como prioridade. Ele é, na maioria das vezes, um ambiente subestimado. Regularmente destinado à mesmice e ao que é convencional, em questões de cores e composições.

O ambiente do banheiro pode ser decorado em tons claros e básicos, mas se tiver o uso de cor, ganha um novo visual e energia. Evitando exageros, as cores podem aparecer através de de tapetes, vasos ou até toalhas. Novos formatos e detalhes charmosos podem ser conquistados com a adição de um espelho interessante.

Para valorizar seu lar e fazer de seu banheiro um lugar de relaxamento e harmonia, selecionamos 10 banheiros com espelhos ideais para tornar seu banheiro em um lugar especial!