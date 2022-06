Restauração magnífica de casarão antigo

O pavimento superior abriga os espaços de convivência, tais como sala de estar, sala de jantar e cozinha. Portanto, ao chegar ao terraço e adentrar a casa, o visitante se depara com um amplo living room, espaçoso e iluminado pela luz natural abundante que invade o ambiente através dos generosos painéis móveis de vidro. A sala de jantar está inserida no living room e é composta de uma mesa de jantar de madeira, de um conjunto de cadeiras feitas de madeira maciça e de um generoso tapete de cor cinza. As cores do mobiliário em tons escuros servem para contrastar com as paredes predominantemente brancas. Ao fundo, uma estante com nichos vazados permite a integração entre sala de jantar e sala de estar.