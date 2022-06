10 conjuntos incríveis de mesas com cadeiras

Outra sala que inspira – e respira – estilo e sofisticação. A pesada base de madeira e o tampo de vidro fazem seu trabalho com eficiência, mas o destaque deste conjunto são as cadeiras com estampas florais que, junto com as plantas dispostas pelo ambiente, criam uma sensação completa de amplidão. Projetada para 12 pessoas, a mesa posiciona-se como foco central de um ambiente tão elegante quanto desafiador. O lustre clássico sobre a mesa, aliado ao belo design de iluminação transformam este conjunto em uma peça memorável.