Os tapetes perfeitos para cada ambiente

Um exemplo simples e de bom gosto. Este quarto de inspiração marroquina traz um painel característico como cabeceira e móveis de tons claros, numa combinação harmoniosa com as paredes de tons azuis. As almofadas fazem, cada conjunto, par com estes elementos. Funcionando como complemento a todo o projeto de design, o tapete com estampas tradicionais do Marrocos dá ao ambiente uma atmosfera de transcendência e iluminação, um espaço para a meditação e oportunidade de crescimento pessoal. A singela luminária que pende do teto completa a sensação de entrega absoluta à contemplação.