Como fazer um décor exótico?

Saris indianos, colchas de retalhos e tapeçaria abusando de tecidos adicionam cores vivas e belas texturas. Adicione tecidos vintages inspirados na natureza como ponto chave para seu projeto e um mobiliário todo reaproveitado de elementos antigos e de palettes. A adição de artigos com um toque místico vai deixar sua casa com uma cara exótica e cheia de personalidade, como nesta sala de estar projetada pelo escritório Carpaneda & Nasr. Cristais, pedras e estatuetas em metal fazem um jogo perfeito com plantas e com as flores. Para dicas de uma decoração com um toque mais tropical, confira Um toque tropical para sua casa.