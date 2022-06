10 poltronas para quartos criativos

Neste quarto de jovem, o clima é contagiado pelo contraste entre tons escuros e tons claros. A parede com painel arredondado e textura de listras cria um clima industrial e moderno no espaço. A cama com acolchoado em preto com brilho traz um ar urbano e glamuroso. Para acompanhar e criar sintonia com os demais elementos, a aposta foi em uma poltrona juvenil e com animal print de zebra. A estampa é clássica e tendência há anos. Nunca fica ultrapassada, se usada de forma correta e sem pesos. Tem interesse em decorar algo parecido? Veja 10 quartos que os jovens vão adorar.