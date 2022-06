Modelos de banheiros para inspirar

O banheiro é o local mais íntimo da casa. Deixá-lo confortável é essencial para que os nossos dias sejam mais relaxantes, já que é lá que nos preparamos para as horas do trabalho ou que terminamos o dia para um descanso completo. Por isso, o momento da decoração do banheiro requer cuidados, atenção e um capricho especialmente particular. Com muitas opções de produtos para decoração no mercado, levar um toque a mais de personalidade aos detalhes do cômodo é uma questão de escolha e planejamento com o que cabe melhor ao gosto pessoal. Por isso, é sempre importante ficar atento às tendências e novidades do mercado para dar aos locais da casa, um toque mais íntimo.

Apostar em elementos da natureza para a decoração é sempre uma tendência em alta. Para isso, pequenos elementos decorativos em madeira são opções ricas no momento do planejamento e compra. As vantagens da madeira, além de ter um contraste perfeito com muitas cores, mantém uma boa sensação térmica no local e deixa o ambiente mais nobre e aconchegante.

Com muitas opções que, certamente, deixarão os seus olhos brilhando, este Livro de Ideias traz dez dicas incríveis para você apostar na madeira para o seu banheiro. Confira, anote e comece a planejar hoje mesmo a decoração nova!