8 banheiros que você não gostaria de ver tomados pelo mofo

Monstros existem. Você tinha essa certeza quando, no alto dos seus oito anos, ficava apenas com o escuro do seu quarto e a porta fechada com um silêncio sombrio cortado às vezes por barulhos estranhos vindos não se sabe exatamente de onde. Embora pareça o cenário de um filme de terror -- ou o estado de espírito depois de cenas assustadoras de um filme que você não deveria ter assistido, apenas a luz do dia poderá quebrar a maldição que agora tomam seus pensamentos. Exceto quando o monstro em questão não vai embora nem com a luz do dia. E hoje ensinaremos a você como derrotas um monstro que às vezes invade a casa, destrói paredes e pode insistir em se manter presente no lar: o mofo.

Embora menos assustador do que os personagens de olhos esbugalhados e dedos tortos dos filmes de terror, os mofos são capazes de causar incômodos visuais e estruturais muito sérios. Nascidos a partir de fungos que se alojam em locais úmidos e quentes, sem muita circulação de ar. Capazes de um estrago considerável na aparência do imóvel, é preciso estar atento para o momento de combater esta presença tão indesejada em nosso lar. E para ajudar você nesta batalha para manter o banheiro sempre lindo, trouxemos algumas dicas que poderão ser muito úteis.

O mofo ou o bolor, que se espalha em manchas escuras pelo ambiente, podem ser tanto decorrentes de ambientes mal ventilados ou podem ser encontrados em locais com umidade excessiva – o que pode significar problemas de vazamentos no seu banheiro. Caso o problema esteja em uma parte considerável do seu banheiro, lembre-se de contatar especialistas que poderão dar soluções mais específicas para problemas maiores. Caso seja um problema que você mesmo possa combater, lembre-se de armar-se com óculos de proteção, luvas e máscara para o rosto, a fim de evitar o contato do fungo com a sua pele. Use também um ventilador e abra bem as janelas para manter o ar circulado no ambiente. Lembre-se de se certificar também se o problema é realmente bolor: aplique uma pequena quantidade de cloro sobre a mancha e espere agir. Caso a macha clareie após alguns minutos, você encontrou bolor, caso contrário, a parede poderá estar apenas suja.

Com as armas preparadas e o inimigo cercado é hora de ir à luta para evitar que o monstro do bolor invada nosso banheiro e faça seu reinado!