11 Jardins Com Lago Artificial Para Te Inspirar A Fazer O Seu

Embora seja necessário uma sensibilidade maior para captar certos significados, uma criação artística sempre explora ou provoca os sentidos humanos. Neste projeto, o lago do jardim mineral, composto de uma fina camada de água, com pedras imersas e vegetação aquática, além de melhorar as condições climáticas do microclima do edifício, desperta o nosso olhar para a materialidade da água, tornando sua transparência mais evidente, em comparação com a opacidade do mármore, estimulando e provocando a sensibilidade do observador.