Decoração moderna com azulejos

Neste Loft mais do que especial, a Documenta Arquitetura trabalhou um projeto com concepção moderna, materiais recicláveis e madeira de reflorestamento como protagonistas. Na área externa, um painel de ladrilho hidráulico é incorporado à área do chuveiro resultando numa decoração cuidadosa e inusitada, com o toque especial de cor. Aqui a madeira, as plantas e o projeto paisagístico formam o cenário base perfeito para fazer crescer o painel misto e colorido uma solução que pode ser perfeita para sua casa.