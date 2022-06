Criando um bar para a sala de estar

Trabalhando com uma atmosfera clean, este projeto integra o bar com a sala de estar, dando ainda espaço para uma pequena mesa de degustação, na qual cadeiras de design moderno garantem a sensação de conforto. Em mais um projeto que privilegia os tons brancos, o destaque vai para o armário suspenso com porta de vidro no qual o morador guarda suas garrafas, um item tão sofisticado quando sutil. Próximo à porta, módulos de madeira com tampo de vidro guardam as rolhas das garrafas de vinho. O excelente projeto de iluminação aparece na luminária sobre a mesa e nas luzes que descem do teto.