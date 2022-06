Quartos de bebê encantadores

Este quarto de bebê não poderia receber adjetivo melhor. Tudo nele é pensado com a cabeça de um designer que investe em peças e soluções originais e surpreendentes. Mantendo os tons neutros e naturais – que aparecem no berço e no trocador em madeira clara, assim como no tapetinho e no piso no mesmo material e cor – como base, o ambiente apresenta detalhes ousados. Um deles é a cadeira laranja com estrutura em madeira, que dá um tom vibrante ao espaço. O papel de parede com losangos em bege e branco quebra a monotonia do branco, enquanto as luminárias de teto (em forma de flor) e de piso (que lembra um dente-de-leão) dão um toque artístico ao quarto. Por fim, o pequeno armário branco em forma de casinha com telhado lembra que ali vive uma criança. Para outras dicas de quartos de bebê, leia este artigo.