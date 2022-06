10 armários incríveis para o seu quarto

Para um quarto de adolescente ou jovem, o armário preto em linhas retas e sem puxadores pode dar um toque todo especial. Aqui ele vem embutido em um nicho com esquadrias pretas e fundo vermelho no alto do móvel. A composição com o resto do quarto, onde predominam as cores preta, bege e vermelha, é total. O ambiente vintage apresenta prateleiras e móveis pretos, papel de parede com listras horizontais brancas, pretas e bege, um relógio-despertador antigo e uma mala vermelha também antiga, que tem função decorativa.