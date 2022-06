Quarto de criança vintage – personalidade na decoração

No projeto de Heller Arquitetura e Interiores, é como se entrássemos no túnel do tempo e fôssemos parar no quarto de Wendy (essa mesma, a amiga do Peter Pan). Tudo é delicado, com ar de antigo e as estantes exibem bonecas e bichos de pelúcia que não se vê mais hoje em dia. Com muito branco e leves toques de rosa e rosa champanhe, o espaço é confortável, perfeito para brincadeiras de travesseiro com os pés descalços nesse tapete fofinho. O quarto conta ainda com uma mesa que pode fazer as vezes de penteadeira, para a dona do quarto e suas bonecas. A imagem é de Graci Assolari.