Decorando com móveis de madeira maciça

A madeira acompanha o homem na habitação do seu lar há muito tempo. Foi, provavelmente, a madeira o primeiro instrumento utilizado como ferramenta pela humanidade. Por isso, desde os mais remotos tempos, troncos, galhos e raízes fazem parte da criatividade humana quando a busca por soluções cotidianas são necessárias.

Aperfeiçoadas ao longo do tempo, as técnicas para a utilização da madeira como item fundamental nos lares humanos chegaram a resultados incríveis. Atualmente, é possível chegar a qualquer resultado desejado na utilização da madeira como móveis. Desde as mais simples cadeiras, às mais sofisticadas poltronas. Tudo pode ser transformado em móveis que atravessam gerações pela durabilidade e resistência quando são realizadas as manutenções corretas. Aprender a apreciar as possibilidades encontradas no universo da natureza é colocá-las ao nosso favor, foi uma das principais lições de sobrevivência que nos fez evoluir.

Por isso, hoje o nosso Livro de Ideias traz móveis incríveis que têm na madeira sua principal base. Com designs rústicos, modernos ou contemporâneos, o ponto alto da seleção dá-se na beleza de peças brutas, mas simples no desenho buscado. Por isso, confira abaixo dez opções incríveis de mobiliários feitos com madeiras e entenda por que a madeira é a melhor opção nas horas mais confortáveis do homem.