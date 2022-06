Como escolher móveis planejados

Planejar é sinônimo de ressaltar alguns adjetivos no estilo decorativo do lar e, entre estes adjetivos, o requinte sempre merece um destaque especial, já que trabalha elementos de uma forma a valorizar muito bem o local.

Neste projeto do arquiteto de Americana (SP), Aquiles Nícolas Kílaris, o desenho valoriza muito o estilo moderno e luxuoso do quarto, mesmo contando com poucos elementos. No teto, o desenho do gesso, que trabalha as curvas, contrasta muito bem com as linhas retas dos nichos verticais alocados ao lado da cama. os elementos dourados somam perfeitamente o requinte do quarto e tem seu ponto alto no quadro central acima da cama.