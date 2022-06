Tapetes para quarto de bebês

Outros fatores tornam-se tão importantes quanto à beleza e o design de ambiente na hora de decorar o quarto de um bebê que está para chegar. Segurança, praticidade, estímulo ao desenvolvimento são algumas das características relevantes a serem avaliadas para desenvolver um lugar aconchegante e adequado para os pequenos.

O tapete é um item relativamente comum em qualquer ambiente da casa. Ele é um dos artigos de decoração com os quais é preciso ter mais cuidado para que não apresente nenhum risco ou incômodo. Visto que ele ficará situado no quarto e este é o local em que a mãe e o pai passarão a maior parte do tempo cuidando do bebê. Portanto, alguns fatores precisam ser levados em consideração para não errar na escolha do tapete.

No setor segurança, antes de comprar o tapete do quarto do bebê, verifique se a parte de baixo é emborrachada para evitar quedas e deslizamentos que podem causar acidentes. Quanto à alergias, as fibras sintéticas diminuem a chance de o artefato proporcionar reações alérgicas. Se o bebê já é propenso a esse problema, evite materiais felpudos e tenha atenção com a limpeza e com a umidade