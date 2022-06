Casa duas faces

A homify Brasil te leva hoje para o México, o projeto de hoje mostra todos os detalhes de uma incrível propriedade construída na cidade de Bahía de Banderas no estado de Nayarit no oeste do país. Os arquitetos responsáveis formam o B+R Arquitectos e o que podemos constatar é que realmente a imaginação e a criativa dessa equipe é sem limites!

Com um design arquitetônico único, o formato dessa casa faz jus ao nome Casa Caracol , o seus traços curvilíneos é a característica mais marcante do projeto, junto claro com a sua localização. A casa foi construída em uma encosta que permite uma vista sensacional da baía e para enfatizar o clima de tropicalidade os profissionais investiram pesado em um projeto paisagístico tornando a casa um verdadeiro refúgio que nos lembra uma ilha exótica e tropical.