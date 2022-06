Decoração com racks pequenos

Nesta sala multimídia, que faz parte do projeto da arquiteta de interiores Viviane Dinamarco, temos um mobiliário que mistura peças em madeira de Cumaru e madeira revestida em branco. As peças seguem todo um movimento de linhas retas e divisões em pequenos nichos, que permitem disciplina. Com eles, é possível separar dvds e blu-rays em diferentes compartimentos e distribuir os artigos decorativos, de modo que decorem igualmente o local. O rack pequeno e branco é perfeito para os itens eletrônicos e tem lugar para as caixas de som.