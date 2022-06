Decoração de quartos para jovens

A passagem da infância para a adolescência é muito fácil de identificar nos nossos filhos. As preferências mudam tão rapidamente!

De repente a cor preferida já não é a mesma, o brinquedo mais companheiro já descansa no fundo do armário e até mesmo os gostos musicais e artísticos passam por uma remodelagem total. Nosso filho começa a andar com roupas diferentes, usar perfume, se interessar por outros programas de televisão… E é nesta fase que é muito importante ficarmos atentos para respeitar suas mudanças e ao mesmo tempo estar presente para acompanhar esta fase sensacional que é tão importante para todos nós.

Por isso que é tão legal para o adolescente quando os pais se atentam a essa fase e proporcionam também as mudanças físicas em seu espaço de convívio. Uma forma de dizer sem palavras, que estamos lá torcendo para que tudo dê certo e que a passagem pela adolescência seja repleta de boas experiências. Porque chegar à fase adulta é um processo especial por onde todos passamos e sabemos o quanto o caminho é importante para chegar até lá.

Foi pensando nisso que o homify separou neste artigo ideias super interessantes de quartos para adolescentes. Para não haver impedimentos, vamos trabalhar com quartos compactos, que cabem bem em apartamentos ou casas pequenas e orçamentos mais apertados. Não poderia ser diferente, pois depois de todo esse discurso, nós torcemos para que o quarto do seu filho fique absolutamente perfeito independentemente do espaço disponível!