9 Quartos de meninos super divertidos

No quarto infantil a paleta de cores é sempre a principal responsável por revelar uma atmosfera divertida. Por mais objetos ou estampas que usemos, escolher as cores certas é o que guiará o resultado. Para inspirar, este papel de parede riquíssimo ilustra uma parede de quarto com uma cara de alegria e entusiasmo que super combinam com as crianças. As camas junto à parede liberam espaço e trazem também a predominância do azul e do amarelo.