Projetos residenciais de tirar o fôlego

Ter uma casa com espaços generosos, integração com o exterior e uma piscina perfeita é o sonho de qualquer um. Conheça neste artigo arquitetos que desenvolveram casas maravilhosas que são um verdadeiro paraíso.

O primeiro projeto que vamos conhecer aqui é a Casa LM do arquiteto Marcos Bertoldi. Formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 1982 e especialista em arquitetura paisagística pela mesma universidade, possui escritório locado em Curitiba e em São Paulo. Continuamente publicado internacionalmente e vencedor de muitos concursos nacionais, sua arquitetura adquire uma dimensão capaz de ultrapassar a barreira da propriedade e transmitir conceitos estéticos e culturais que vão além da forma.

Nosso segundo projeto residencial é a Residência MG. Obra do escritório Reinach Mendonça Arquitetos Associados criado em 1987 pelos arquitetos Henrique Reinach e Maurício Mendonça. Participantes de bienais e exposições no Brasil e no mundo, receberam diversas premiações durante todos os anos de carreira em que sua arquitetura contemporânea foi valorizada como integrativa, confortável e cujo controle adequado da espacialidade gera ambientes agradáveis e únicos.

O terceiro projeto é a Cube House, projeto idealizado pelos arquitetos Márcio Kogan e Suzana Glogowski do incrível Studio Mk27. Fundado no começo dos anos 80, o Studio localizado em São Paulo possui hoje em sua equipe 29 arquitetos além de vários colaboradores pelo mundo e reúne centenas de prêmios nacionais e internacionais. Admiradores do modernismo brasileiro, procuram repensar e dar continuidade na linha arquitetônica, valorizando a simplicidade formal, os detalhes e acabamentos.

Então vamos conhecê-los!