10 ambientes decorados com estilo casual

Muito conforto, despreocupação e informalidade marcam este estilo que é a cara de quem gosta de viver sossegado um dia de cada vez.

Uma casa no estilo casual é um ambiente onde entramos e já dá vontade de se jogar no sofá e curtir um bom papo como se fosse a nossa própria casa. É um espaço perfeito para receber os amigos com descontração e sem grilos, pois preza pela praticidade e versatilidade sempre acompanhadas de pleno conforto.

Geralmente pautada em tons suaves, neutros ou pastéis, podem aparecer algumas cores, mas sempre com a função de passar a sensação de um clima aconchegante. Para isso, mobiliário de grandes dimensões e linhas suaves e horizontalizadas ganham espaço. Uma decoração que combina com tecidos macios e de fibras naturais de linha mais rústica como o algodão, a lã e o linho.

Para completar o look do ambiente, é possível apostar em tapetes e estampas geométricas porém simples. Aparece também bastante o uso da madeira com acabamento rústico, do sisal, peças vintage, muitas almofadas e longas cortinas. Tudo isso com uma cara bem caseira e despretensiosa.

Conheça esses espaços e depois nos diga qual tem mais a ver com a sua casa. Vamos lá!