Hora de sonhar: camas para crianças

Vamos terminar este artigo com mais um quarto de bebê das arquitetas do Pereira Reade Interiores. Aqui a cama também flexibiliza o uso do espaço, sendo um componente útil para o conforto dos pais e também para quando a criança crescer e puder já dormir na caminha. Neste quarto muito xadrez suave aparece na decoração com azul e a presença do bege no papel de parede. Nas almofadas um listrado também suave conversa com os quadros de ursinhos sobre a parede onde há muitas prateleiras para guardar os bichinhos e também enfeitar.

Esperamos que todos tenham aproveitado as inspirações delicadas e apaixonantes desse escritório que tem muito a dizer sobre decoração de quartos infantis. Prateleiras, luminárias, sofás cama, almofadas, papeis de parede, brinquedos… Tudo junto com tons alegres e doces certamente resultará num quartinho perfeito para as crianças. Para mais dicas de decoração de quarto infantil, acompanhe este link e continue sua leitura. Até a próxima!