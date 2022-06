Escolhendo o sofá mais confortável!

Na hora de escolher um sofá ou poltrona para a nossa casa, todas as ideias e sugestões são bem vindas. Com um leque rico de opções, fica mais fácil encontrar o sofá que tem tudo a ver com a nossa cara. E foi pensando nisso que separamos neste artigo uma sugestão para lá de especial que é imperdível de se conhecer: a chaise longue.

Que delícia que é decorar a nossa primeira casa ou apartamento, um momento em que aplicamos todo o nosso portfólio de ideias e sonhos. Ou quase todo! Pois sim, é importante escolher e ser bastante seletivo em nossa decoração, para evitar que o sonho se transforme numa verdadeira bagunça. Mas calma! Decorar interiores é também uma arte que deve ser aproveitada com deleite, tranquilidade e cuidado. Para começar, envolva-se com ideias interessantes e procure pesquisar e selecionar projetos que lhe chamem atenção. Após esta pré-seleção, identifique aqueles elementos que são recorrentes no seu portfólio dos sonhos.

Com certeza este primeiro garimpo será o start para a definição do seu estilo. E uma casa precisa ter o estilo dos moradores, para que não fique fria ou impessoal. Saiba que até os visitantes perceberão! Então basta ser atencioso e prosseguir com este mergulho dentro de seus gostos e personalidade aplicados ao design de interiores. O resultado será incrível.

Chegamos agora, após este delicioso estudo, na escolha formal dos móveis e sofá. Já sabe se prefere curvas ou linhas retas? Já escolheu entre o vermelho ou o bege cru? Seu estilo é mais clássico ou contemporâneo?

Sim, as dúvidas podem permanecer. Mas o mais legal disso tudo é que agora você é capaz de identificar algumas nuances do seu estilo e preferências. Então aqui vai mais uma nova sugestão: que tal aplicar todo esse conhecimento nesta peça especial que é a chaise longue? Com uma variedade enorme de modelos e aplicações, esta mistura de sofá com poltrona é a escolha da vez. Selecione a que tem mais a ver com você! Há até opções que são recorrentemente incorporadas em sofá de mais lugares. Mas para este primeiro passeio, conheceremos a peça única que resulta num sofá individual especial para leitura ou descanso. Fique ligado e escolha entre esses 10 modelos aquele que tem mais a ver com o seu estilo!