O charme da decoração em off white

Escolher as cores para a decoração da casa não é uma tarefa fácil. Sua solução pode estar no universo mágico e incrível dos off whites!

Para ilustrar este artigo, traremos ideias interessantes de composições de decoração de interiores com tons suaves, frescos e iluminados. Os off whites nada mais são do que as variações do branco que se inclinam muito levemente para o bege ou gelo e que dão uma cara completamente clean e sofisticada aos ambientes.

Para seguir esta linha é só procurar evitar ao máximo incorporar outras cores e contrastes, que só devem aparecer se forem realmente importantes. O resultado é um ambiente amplo e com cara de limpeza. Para evitar a monotonia ou o aspecto frio do branco, procure utilizar muitos acabamentos macios e acolhedores que o resultado ganhará interessantes texturas e com certeza ficará perfeito.

Transforme sua casa com toda a versatilidade da decoração em tons off white, que são perfeitas para qualquer ambiente e caem bem em diferentes estilos e personalidades. Siga neste artigo ideias perfeitas para que você se inspire a renovar os ambientes da sua casa. E o melhor: são decorações flexíveis e que facilmente responderão a mudanças, já que se tratam de tons neutros e que combinam com qualquer cor que possa entrar em nossa vida eventualmente. Então vamos lá!