Crie um jardim pequeno em sua varanda

E por falar nos jardins verticais, este apartamento Studio é um charme a parte. Com um pequeno jardim vertical muito charmoso, o estar ganha ainda mais beleza através de revestimentos nobres com direito até a tapete macio. A mesinha de vidro com pufes tem tudo a ver com a valorização do espaço. Vale a pena a visita! Projeto: Claudia Albertini & Chris Silveira Arquitetos.