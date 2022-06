O charme do acabamento rústico

Como falamos no início deste artigo, o revestimento de parede com aspecto rústico e natural é capaz de nos aproximar da sensação de conectividade e nos tirar um pouco da energia frenética do contexto urbano. Repaginar a sala de estar ou qualquer outro elemento da casa com um bom revestimento de parede ajudará a trazer essas boas sensações. Vejam por exemplo nesta sala incrível, o quanto a madeira é capaz de encher o espaço de conforto e aconchego.