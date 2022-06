Poltronas vermelhas arrasadoras!

Dentre as poltronas decorativas disponíveis no mercado e encontradas na história do design de mobiliário do mundo, a chaise longue é uma peça visada, de histórico impressionante e especial. Encontrada em diversos estilos e situações! Uma sala minimalista como esta onde a integração do jantar e do estar se faz prática e flexível, os móveis brancos com acabamento simples e de linhas retas e horizontais fazem destacar a poltrona chaise longue. Para completar, revestimento rústico de tijolinhos cerâmicos por toda parte. Um ambiente perfeito para completar com poltronas decorativas!