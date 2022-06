Salas modernas de arrasar

Nesta sala de estar moderna perfeita criada num luxo de decoração, vemos a presença unânime do marrom sobre a base bege claro. O contraste já começa por aí! No meio da sala uma mesa de centro redonda em duas peças trás volumetria e centraliza a atenção, com objetos em cor ouro velho e cerâmica marrom com plantinhas. O sofá moderno reserva uma visão total da sala, com foco na parede revestida por pedra natural, o tapete lindo e discreto as poltronas bem escolhidas. O design vintage da Luis XV com estampa animal é perfeito para a ocasião de uma decoração moderna.