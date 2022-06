10 ideias para decorar com móveis antigos

Para quem não sabe o que fazer com aqueles móveis antigos encostados num canto da casa, este é o artigo certo! Especialmente hoje faremos um passeio por ideias geniais de reaproveitamento e repaginação de um móvel pra lá de icônico e versátil: a cômoda bombê!

Descobrir que cômoda é esta é bem fácil. É exatamente aquela que víamos na casa da vovó, basta lembrar-se. Geralmente utilizada para guardar roupa de cama ou camisas, era um item muito comum na década de 40, encontrado em vários tamanhos. Com um estilo que revisita a era francesa provençal, suas formas clássicas remetem às curvas que são a cara do luxo e do requinte.

Infelizmente, após alguns anos, pode ser que algumas dessas peças especiais tenham ficado no anonimato. Mas com a decoração moderna e eclética cada vez mais em voga, a reincorporação de peças de design clássico ganham força e aplicações especiais e muito bonitas. Além de, é claro, sempre ter lugar na decoração clássica para móveis vintage! Com acabamentos em diferentes cores, materiais e texturas, ainda hoje é possível adquirir essa maravilhosa cômoda bombê no mercado ou até mesmo reformar a sua. O resultado é o mesmo, basta ter criatividade!

E como sabemos que você com certeza está adorando a ideia, nada mais justo do que comentar que ainda por cima esta solução de interiores pode ser econômica e sustentável! Ou seja, reaproveitando sua cômoda bombê, você estará aproveitando recursos com criatividade, além de compor sua casa com modernidade e um toque clássico e sofisticado à decoração. E mais! Se a sua cômoda realmente era da época da vovó, nada mais lindo do que essa bela homenagem,

Então vamos lá! Siga conosco num passeio por 10 ideias para decorar com a belíssima cômoda bombê.