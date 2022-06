Marcenaria: apê inova com armários incríveis

Conheça este apartamento moderno e inovador da Kali Arquitetura que soube integrar espaços com muita sofisticação!

Atendendo aos pedidos dos clientes, o escritório procurou trabalhar a integração através do layout inteligente dos espaços enquanto o prédio ainda estava na fase de planta. Desta forma, foi possível chegar num resultado muito interessante onde as áreas sociais como a sala de estar, sala de jantar e cozinha são conectadas e se complementam. Um trabalho meticuloso de marcenaria também completa o charme, trabalhando toda a extensão do apartamento no intuito de trazer fluidez e ampliação através do máximo aproveitamento dos espaços.

Trabalhado quase que completamente em branco com alguns detalhes em preto, o apê ganhou uma cara bem clean e moderna com inspiração minimalista. E um dos pontos mais interessantes são seus armários e portas de correr de estrutura linear e simples, que deixam o ambiente com aparência limpa e organizada o tempo todo. Combinando com tudo isso, leva revestimentos claros e bem escolhidos, de aparência brilhosa ou glossy, com unidade e extensas superfícies. Um resultado certeiro composto de sofisticação e muito cuidado. Vamos conferir!