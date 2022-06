5 projetos de arquitetura com piscinas incríveis

Sabe aquele final de semana de calor e muito sol? Nada poderia combinar melhor com uma piscina incrível e imensa para aproveitar o verão refrescando-se em luxo total.

Hoje neste artigo a equipe do homify separou para você 5 projetos de arquitetura maravilhosos com piscinas e bares de piscina que trazem o melhor do conceito de sofisticação e requinte. Deixe que o azul intenso e o desenho fabuloso dessas piscinas te inspirem a trazer mais frescor e sabor para a sua residência.

E mais! Seu sonho de piscina com certeza combina com um projeto de interiores integrativo que tem tudo a ver com a atmosfera informal e divertida que é curtir o visual da alegria. Nada mais delicioso do que preparar uma bebida para quem se ama enquanto visita com o olhar uma paisagem regozijante que só as águas podem trazer. Ainda mais fofo seria se ali estivessem ali felizes também as crianças e toda a família reunida num domingo maravilhoso de sol!

Então sejamos ousados e criativos, mergulhando nestas ideias fabulosas que seguem aqui neste artigo. Com certeza você vai adorar os projetos!