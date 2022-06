10 camas maravilhosas para seu quarto

O quarto é o ambiente mais sagrado da casa, o local onde descansamos no final do dia e onde recolocamos a mente e as energias no lugar. Descubra neste livro de ideias 10 camas especiais que são capazes de torná-lo ainda mais único e especial!

Após um longo dia no trabalho ou estudo, o quarto é o lugar que mais desejamos no mundo inteiro. O espaço de relacionamento, descontração e descanso. Procurando trazer essas características para influenciar a decoração, podemos incorporar na atmosfera também um toque de sofisticação ou até modernidade, dependendo do nosso gosto pessoal e personalidade.

É aí que as camas entram como as principais protagonistas desta história. São as camas os principais móveis capazes de reinar em qualquer quarto como o principal atrativo deste espaço. É por isso que no mercado encontramos diversos estilos de camas, ou mais especificamente de cabeceira para todos os estilos de decoração.

Para ajudar na escolha, basta pensar um instante e procurar saber nosso estilo. Seria ele mais casual e despojado? Ou amamos luxo e requinte? Por mais incrível que pareça, a resposta pode ajudar a guiar a decoração do nosso quarto e a aposta certa entre as camas disponíveis. Inclusive podemos pensar em soluções interessantes que possam ir além da funcionalidade da cama tradicional. Pois aqui na homify o que mais amamos são boas ideias!

Então busque por materiais diferentes, cores, tratamentos e formas. Inspire-se no design contemporâneo ou nas curvas clássicas que são mais tradicionais. Verifique e mergulhe num leque de diferentes possibilidades, pois certamente entre essas camas estará aquela que combina com você. Aproveite o passeio e não deixe de nos dizer qual dessas camas é mais a sua cara. Então vamos lá!